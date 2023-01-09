В Дніпропетровській області вивісили списки ухилянтів, омбудсмен планує перевірку

Інформація про оприлюднення в публічних місцях Дніпропетровської області списків ухилянтів була виявлена в мережі Facebook.

"Розміщені списки містять відомості, за допомогою яких можна ідентифікувати конкретну особу, тобто персональні дані, обробка яких підпадає під дію закону України "Про захист персональних даних", - пише пресслужба.

Зазначається, що обробка персональних даних має здійснюватися для конкретних і законних цілей, а працівники суб'єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, зобов'язані не розголошувати дані, які їх було довірено.

"З огляду на зазначене до вищезазначеного територіального центру секретаріатом уповноваженого спрямовано вимогу щодо необхідності проведення відповідної внутрішньої перевірки, вжиття заходів стосовно вилучення з місць розповсюдження зазначених списків та проведення роз’яснювальної роботи з метою запобігання порушенням законодавства", - додає пресслужба.