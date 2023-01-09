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В Днепропетровской области вывесили списки уклонистов, омбудсмен планирует проверку

Фото: Вв Днепропетровской области вывесили списки уклонистов, омбудсмен планирует проверку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области вывесили списки уклонистов. Списки содержат сведения, которые нарушают закон "О защите персональных данных".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Любинца.

Информация об обнародовании в публичных местах Днепропетровской области списков уклонистов была обнаружена в сети Facebook.

"Размещенные списки содержат сведения, с помощью которых можно идентифицировать конкретное лицо, то есть персональные данные, обработка которых подпадает под действие закона Украины "О защите персональных данных", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что обработка персональных данных должна осуществляться для конкретных и законных целей, а работники субъектов отношений, связанных с персональными данными, обязаны не разглашать данные, которые им были доверены.

"Учитывая указанное, в вышеупомянутый территориальный центр секретариатом уполномоченного направлено требование о необходимости проведения соответствующей внутренней проверки, принятия мер по изъятию из мест распространения указанных списков и проведения разъяснительной работы с целью предотвращения нарушений законодательства", - добавляет пресс-служба.

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Днепропетровская область