У Дніпропетровській області сили ППО збили 5 ракет, ще одну - у Запорізькій

"Силами нашої ППО в зоні відповідальності ПвК "Схід" вночі було збито шість ворожих ракет. П'ять із них - над Дніпропетровською областю. Одну ракету, яка летіла до нас, збили над Запорізькою областю", - повідомив він.

За його словами, ще одна російська ракета розірвалася у повітрі.

Водночас секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначає, що у Запорізькій області "прильотів" не було. Звуки вибухів, які чули в регіоні - це робота сил ППО.

Нагадаємо, Росія сьогодні вночі випустила по Україні 32 ракети, з яких половину збили українські захисники.

На півдні сили ППО збили 8 ракет. З них 6 - над Миколаївською областю, 2 - над Херсонською.

Крім того, зафіксовані влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на півночі та заході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.