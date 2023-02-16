UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській області сили ППО збили 5 ракет, ще одну - у Запорізькій

Фото: ППО збила 5 ракет у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 5 ракет. Ще одну - у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.

"Силами нашої ППО в зоні відповідальності ПвК "Схід" вночі було збито шість ворожих ракет. П'ять із них - над Дніпропетровською областю. Одну ракету, яка летіла до нас, збили над Запорізькою областю", - повідомив він.

За його словами, ще одна російська ракета розірвалася у повітрі.

Водночас секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначає, що у Запорізькій області "прильотів" не було. Звуки вибухів, які чули в регіоні - це робота сил ППО.

Нагадаємо, Росія сьогодні вночі випустила по Україні 32 ракети, з яких половину збили українські захисники.

На півдні сили ППО збили 8 ракет. З них 6 - над Миколаївською областю, 2 - над Херсонською.

Крім того, зафіксовані влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на півночі та заході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьЗапорожская областьПВОракетиВійна в Україні