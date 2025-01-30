У Дніпропетровській області росіяни знищили ліцей

Внаслідок атаки РФ ввечері 29 січня у Синельниківському районі знищений ліцей. Рятувальники приборкали пожежу.

Крім того, через ворожі обстріли пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство і 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, люди не постраждали.

Фото: росіяни знищили ліцей у Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також повідомляється, що вночі Росія з важкої артилерії вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає.

За ніч у Дніпропетровській області бійці Повітряного командування "Схід" знищили два дрони.