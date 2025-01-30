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В Днепропетровской области россияне уничтожили лицей

Фото: в Днепропетровской области уничтожен лицей из-за обстрелов РФ (ГСЧС facebook.com_DSNSSUMY)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепропетровской области в результате российских атак был уничтожен лицей. Также повреждены более 20 других зданий и домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

В результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей. Спасатели устранили пожар.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие и 22 частных дома. Задета линия электропередач.

По данным главы Днепропетровской ОВА, люди не пострадали.

 

Фото: россияне уничтожили лицей в Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также сообщается, что ночью Россия из тяжелой артиллерии ударила по Мировской громаде Никопольского района. Погибших и раненых нет.

За ночь в Днепропетровской области бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили два дрона.

 

 

Ночная атака дронов

В ночь на 30 января российские оккупанты выпустили по Украине 81 дрон. Силы ПВО уничтожили 37 из них, еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Как известно, российский дрон попал в многоэтажку в городе Сумы. В результате атаки четыре человека погибли, еще девять получили ранения. Также этой ночью россияне снова атаковали Одесскую область.

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