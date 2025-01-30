У Дніпропетровській області росіяни знищили ліцей

Фото: у Дніпропетровській області знищений ліцей через обстріли РФ (ДСНС facebook.com_DSNSSUMY)

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак був знищений ліцей. Також пошкоджені понад 20 інших будівель та будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Внаслідок атаки РФ ввечері 29 січня у Синельниківському районі знищений ліцей. Рятувальники приборкали пожежу. Крім того, через ворожі обстріли пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство і 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач. За даними голови Дніпропетровської ОВА, люди не постраждали. Фото: росіяни знищили ліцей у Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA) Також повідомляється, що вночі Росія з важкої артилерії вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає. За ніч у Дніпропетровській області бійці Повітряного командування "Схід" знищили два дрони.