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У Дніпропетровській області росіяни знищили ліцей

Дніпропетровська область, Четвер 30 січня 2025 10:09
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У Дніпропетровській області росіяни знищили ліцей Фото: у Дніпропетровській області знищений ліцей через обстріли РФ (ДСНС facebook.com_DSNSSUMY)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак був знищений ліцей. Також пошкоджені понад 20 інших будівель та будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Внаслідок атаки РФ ввечері 29 січня у Синельниківському районі знищений ліцей. Рятувальники приборкали пожежу.

Крім того, через ворожі обстріли пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство і 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, люди не постраждали.

Фото: росіяни знищили ліцей у Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також повідомляється, що вночі Росія з важкої артилерії вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає.

За ніч у Дніпропетровській області бійці Повітряного командування "Схід" знищили два дрони.

Нічна атака дронів

В ніч на 30 січня російські окупанти випустили по Україні 81 дрон. Сили ППО знищили 37 з них, ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Як відомо, російський дрон влучив у багатоповерхівку у місті Суми. Внаслідок атаки четверо осіб загинули, ще дев'ять отримали поранення. Також цієї ночі росіяни знову атакували Одеську область.

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