В Днепропетровской области россияне уничтожили лицей
В Днепропетровской области в результате российских атак был уничтожен лицей. Также повреждены более 20 других зданий и домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
В результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей. Спасатели устранили пожар.
Кроме того, из-за вражеских обстрелов повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие и 22 частных дома. Задета линия электропередач.
По данным главы Днепропетровской ОВА, люди не пострадали.
Фото: россияне уничтожили лицей в Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Также сообщается, что ночью Россия из тяжелой артиллерии ударила по Мировской громаде Никопольского района. Погибших и раненых нет.
За ночь в Днепропетровской области бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили два дрона.
Ночная атака дронов
В ночь на 30 января российские оккупанты выпустили по Украине 81 дрон. Силы ПВО уничтожили 37 из них, еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
Как известно, российский дрон попал в многоэтажку в городе Сумы. В результате атаки четыре человека погибли, еще девять получили ранения. Также этой ночью россияне снова атаковали Одесскую область.
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