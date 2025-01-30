В Днепропетровской области россияне уничтожили лицей

В Днепропетровской области в результате российских атак был уничтожен лицей. Также повреждены более 20 других зданий и домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

В результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей. Спасатели устранили пожар. Кроме того, из-за вражеских обстрелов повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие и 22 частных дома. Задета линия электропередач. По данным главы Днепропетровской ОВА, люди не пострадали. Фото: россияне уничтожили лицей в Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA) Также сообщается, что ночью Россия из тяжелой артиллерии ударила по Мировской громаде Никопольского района. Погибших и раненых нет. За ночь в Днепропетровской области бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили два дрона.