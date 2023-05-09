У Дніпропетровській області пролунали вибухи

У Дніпропетровській області сьогодні ввечері, 9 травня, пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДніпроTV .

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Жителів області до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Ворог випустив 25 крилатих ракет, із яких 23 знищили українські захисники.

Додамо, президент Володимир Зеленський назвав причину збільшення атак агресора. За його словами, на тлі невдач РФ на фронті, зокрема в Бахмуті, окупанти збільшили ракетні удари по Україні, щоби щось "продати" своєму народу у вигляді так званих "перемог".

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