ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпропетровській області пролунали вибухи

Новость на русском →
Вівторок 09 травня 2023 23:54
У Дніпропетровській області пролунали вибухи Фото: вибухи у Дніпропетровській області пролунали 9 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпропетровській області сьогодні ввечері, 9 травня, пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДніпроTV.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Жителів області до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Ворог випустив 25 крилатих ракет, із яких 23 знищили українські захисники.

Додамо, президент Володимир Зеленський назвав причину збільшення атак агресора. За його словами, на тлі невдач РФ на фронті, зокрема в Бахмуті, окупанти збільшили ракетні удари по Україні, щоби щось "продати" своєму народу у вигляді так званих "перемог".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Глава МЗС Британії про очікування від контрнаступу ЗСУ: це не голлівудський фільм
Глава МЗС Британії про очікування від контрнаступу ЗСУ: це не голлівудський фільм
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні