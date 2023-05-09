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В Днепропетровской области прозвучали взрывы

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Вторник 09 мая 2023 23:54
В Днепропетровской области прозвучали взрывы Фото: взрывы в Днепропетровской области прозвучали 9 мая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепропетровской области сегодня вечером, 9 мая, прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДніпроTV.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. Жителей области до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что в ночь на 9 мая путинские войска прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Враг выпустил 25 крылатых ракет, из которых 23 уничтожили украинские защитники.

Добавим, президент Владимир Зеленский назвал причину увеличения атак агрессора. По его словам, на фоне неудач РФ на фронте, в частности в Бахмуте, кафиры увеличили ракетные удары по Украине, чтобы что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед".

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