UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 30 січня, мешканці Дніпропетровської області почули вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи.

Жителям області необхідно залишатися в укриттях.

Оновлено 17:34

Мер Кам'янського Андрій Білоусов розповів, що поки інформації про руйнування чи постраждалих немає. Попередньо, причиною вибухів була робота систем ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні та Очакові вранці 30 січня було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що вибухи 30 січня чули у тимчасово окупованому Скадовську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВибухВійна Росії проти Українивоздушная тревога