У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Про причини та наслідки вибухів, які чули місцеві жителі, офіційної інформації наразі не повідомлялося. До закінчення загрози з повітря рекомендується залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".
Раніше ми писали, що росіяни навмисно розграбують лікарні та школи на окупованій частині Херсонської області, зокрема так сталося з лікарнею захопленого Скадовська.
Також повідомлялося, що у тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють до регіонів РФ, де живуть народи Кавказу для покращення демографії.
Крім того, в окупованому Скадовську солдати РФ просять гроші у місцевих на утримання.
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