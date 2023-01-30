В Днепропетровской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Сегодня, 30 января, жители Днепропетровской области услышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

Мэр Каменского Андрей Белоусов рассказал, что пока информации о разрушениях или пострадавших нет. Предварительно, причиной взрывов была работа систем ПВО.

Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о взрывах.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне и Очакове утром 30 января были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что взрывы 30 января слышали во временно оккупированном Скадовске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.