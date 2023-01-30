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В Днепропетровской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Понедельник 30 января 2023 17:20
В Днепропетровской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Днепропетровской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 30 января, жители Днепропетровской области услышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о взрывах.

Жителям области необходимо оставаться в укрытиях.

Обновлено 17:34

Мэр Каменского Андрей Белоусов рассказал, что пока информации о разрушениях или пострадавших нет. Предварительно, причиной взрывов была работа систем ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне и Очакове утром 30 января были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что взрывы 30 января слышали во временно оккупированном Скадовске.

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Днепропетровская область Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
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