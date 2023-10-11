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У Дніпропетровській області призначили нового військкома

Дніпро, Середа 11 жовтня 2023 19:13
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У Дніпропетровській області призначили нового військкома Фото: Олексій Дубовик, військком Дніпропетровської області (adm.dp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Новим військовим комісаром Дніпропетровської області став 48-річний полковник Олексій Дубовик. Він захищав Україну від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як зазначили у відомстві, Дубовик уже відповів на запитання журналістів під час брифінгу.

"Цей напрямок для мене новий. І пропозиція очолити Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки стала несподіванкою", - наголосив він.

За словами нового військкома, він уже зібрав особовий склад та озвучив колективу, якими бачить напрями роботи та свої вимоги. Насамперед це комплектування військових частин, а також підтримка ветеранів, сімей загиблих чи полонених бійців.

Він запевнив, що центри комплектування стануть більш прозорими та відкритими.

Що відомо про Дубовик

Військком розповів про себе, що проходив військову службу у 93-й бригаді "Холодний Яр". З 2014 року брав участь в АТО, зокрема захищав Донецький аеропорт. У 2020 році пішов у запас.

24 лютого 2022 року він повернувся на військову службу та обороняв Харківський та Запорізький напрямки. З листопада минулого року обіймав посаду начальника штабу-заступника командира однієї з бригад наступу.

Скандал із колишнім військком Дніпропетровської області

Нагадаємо, ще на початку серпня у колишнього військкома Дніпропетровської області пройшли обшуки. Його підозрювали у незаконному збагаченні.

За даними правоохоронців, дніпропетровський військком під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

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Дніпропетровська область ТЦК Війна Росії проти України
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