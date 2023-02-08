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В Дніпропетровській області повідомили роботу ППО, а в Сумах - вибухи

Фото: в Дніпропетровській області повідомили роботу ППО, а в Сумах - вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Дніпропетровській області під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Тим часом у Сумах та області чули вибухи.

Що відомо про вибухи в областях та роботу ППО на цю мить - зібрало РБК-Україна.

Зокрема, мер Кам’янського (Дніпропетровська область) Андрій Білоусов повідомив про роботу протиповітряної оборони в місті.

"За попередньою інформацією, працювала ППО. Станом на цю хвилину даних про руйнування чи постраждалих не надходило. Наразі тривога триває і небезпека залишається", - написав Білоусов.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумах.

"У Сумах чутно вибухи", - пише видання "Суспільне".

Разом з тим Telegram-канали інформують, що вибухи чули в Сумській області.

Станом на 12:41 карта повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, що сьогодні російська армія обстріляла Херсон, ворожі снаряди влучили у житловий будинок та дитячий садок.

Додамо, також під ворожий вогонь потрапило й місто Харків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська областьСумська областьВибухПВО