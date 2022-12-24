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В Дніпропетровській області повідомили про роботу ППО

Фото: в Дніпропетровській області повідомили про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпропетровській області 24 грудня спрацювала протиповітряна оборона. У регіоні наразі оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено. Про роботу ППО повідомив голова Зеленодольської міської громади Дмитро Невеселий.

"Без паніки працює ППО", - написав він у соцмережі.

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"В Дніпропетровській області спрацювало ППО!" - інформують в Telegram-канали.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу. Окупанти атакували три громади - Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Внаслідок чого поранення отримала дитина.

Додамо, що днем раніше окупанти обстріляли два міста в Дніпропетровській області.

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