В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО

Обновлено. О работе ПВО сообщил глава Зеленодольской городской общины Дмитрий Невеселый.

"Без паники работает ПВО", - написал он в соцсети.

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"В Днепропетровской области сработало ПВО!" - информируют в Telegram-каналы.

"В Днепропетровской области сработало ПВО!" - информируют в сети.

Напомним, что сегодня ночью Днепропетровская область снова подверглась массированному обстрелу. Оккупанты атаковали три общины - Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. В результате чего ребенок получил ранения.

Добавим, что днем ​​ранее оккупанты обстреляли два города в Днепропетровской области.

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