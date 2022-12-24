В Дніпропетровській області повідомили про роботу ППО
У Дніпропетровській області 24 грудня спрацювала протиповітряна оборона. У регіоні наразі оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Оновлено. Про роботу ППО повідомив голова Зеленодольської міської громади Дмитро Невеселий.
"Без паніки працює ППО", - написав він у соцмережі.
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"В Дніпропетровській області спрацювало ППО!" - інформують в Telegram-канали.
Нагадаємо, що сьогодні вночі Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу. Окупанти атакували три громади - Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Внаслідок чого поранення отримала дитина.
Додамо, що днем раніше окупанти обстріляли два міста в Дніпропетровській області.
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