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В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО

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Днепропетровская область, Суббота 24 декабря 2022 13:12
В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО Фото: в Днепропетровской области сообщили о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепропетровской области 24 декабря сработала противовоздушная оборона. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено. О работе ПВО сообщил глава Зеленодольской городской общины Дмитрий Невеселый.

"Без паники работает ПВО", - написал он в соцсети.

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"В Днепропетровской области сработало ПВО!" - информируют в Telegram-каналы.

"В Днепропетровской области сработало ПВО!" - информируют в сети.

Напомним, что сегодня ночью Днепропетровская область снова подверглась массированному обстрелу. Оккупанты атаковали три общины - Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. В результате чего ребенок получил ранения.

Добавим, что днем ​​ранее оккупанты обстреляли два города в Днепропетровской области.

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Днепропетровская область Взрыв ПВО Война России против Украины
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