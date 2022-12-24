В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО
В Днепропетровской области 24 декабря сработала противовоздушная оборона. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Обновлено. О работе ПВО сообщил глава Зеленодольской городской общины Дмитрий Невеселый.
"Без паники работает ПВО", - написал он в соцсети.
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"В Днепропетровской области сработало ПВО!" - информируют в Telegram-каналы.
"В Днепропетровской области сработало ПВО!" - информируют в сети.
Напомним, что сегодня ночью Днепропетровская область снова подверглась массированному обстрелу. Оккупанты атаковали три общины - Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. В результате чего ребенок получил ранения.
Добавим, что днем ранее оккупанты обстреляли два города в Днепропетровской области.
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