UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви і багато постраждалих

Фото: в Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Павлоград сталася ДТП із маршруткою. Внаслідок аварії загинули троє людей, і постраждали понад десять пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Перший Міський. Кривий Ріг".

За даними видання, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась. 

"3 людей - загинуло... Нині відомо про мінімум 14 постраждалих, серед яких є і діти", - йдеться в публікації. 

Що стало причиною ДТП

Зазначається, що водій маршрутки, за попередніми даними, не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості, рухаючись трасою Дніпро-Павлоград. Причиною стало те, що перед маршрутним автобусом почала розвертатися вантажівка.

Місце смертельної ДТП із маршруткою в Дніпропетровській області (фото: t.me/onekrua)

Виданні "Свої. Кривий Ріг" оприлюднило відео з місця аварії.

ДТП в Україні

Раніше повідомлялося, що цієї зими у Києві сталася потрійна ДТП за участю маршрутки. Є постраждалі.

Також ми писали, що поліція затримала іноземця, який влаштував у Києві п'яну ДТП.

Нагадаємо також, у серпні 2023 року у Полтаві на перехресті зіштовхнулися маршрутка та автомобіль. В результаті ДТП тоді постраждали пʼять осіб.

Також ми писали про 10 правил, щоб уникнути неприємностей на дорозі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПДніпропетровська областьмаршруки