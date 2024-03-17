В Днепропетровской области перевернулась маршрутка, есть жертвы и много пострадавших

По данным издания, маршрутка во время движения вылетела с дороги и опрокинулась.

"3 человека - погибли... Сейчас известно о минимум 14 пострадавших, среди которых есть и дети", - говорится в публикации.

Что стало причиной ДТП

Отмечается, что водитель маршрутки, по предварительным данным, не смог справиться с управлением на большой скорости, двигаясь по трассе Днепр-Павлоград. Причиной стало то, что перед маршрутным автобусом начал разворачиваться грузовик.

Место смертельного ДТП с маршруткой в Днепропетровской области (фото: t.me/onekrua)

Издание "Свои. Кривой Рог" обнародовало видео с места аварии.

ДТП в Украине

Ранее сообщалось, что этой зимой в Киеве произошло тройное ДТП с участием маршрутки. Есть пострадавшие.

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Напомним также, в августе 2023 года в Полтаве на перекрестке столкнулись маршрутка и автомобиль. В результате ДТП тогда пострадали пять человек.

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