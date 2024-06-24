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У Дніпропетровській області оновлять графіки відключення світла: роз'яснення ДТЕК

Фото: у Дніпропетровській області запрацюють нові графіки відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Дніпропетровській області сьогодні, 24 червня, увечері запрацюють оновлені графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як уточнили у компанії, нові графіки почнуть працювати з 19:00. Вони дозволять проходити піки навантажень для енергосистеми більш прогнозовано.

 

У ДТЕК зазначили, що тепер у графіках буде три категорії відключень:

  • темно-сіра зона - це час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона - відключення світла можливі;
  • біла зона - світло гарантовано є.

Подивитися нові графіки можна на сайті ДТЕК або у Telegram-боті.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, ситуація зі світлом в Україні продовжує залишатись складною на тлі нових атак росіян. Ворог останні кілька днів знову цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Через удари РФ графіки відключень світла у всіх регіонах України практично щодня діють з 00:00 до 24:00.

При цьому у Дніпропетровській області сьогодні вводили аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська областьЕлектроенергіяВимкнення світлаГрафік відключення світла