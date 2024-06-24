У Дніпропетровській області оновлять графіки відключення світла: роз'яснення ДТЕК

У Дніпропетровській області сьогодні, 24 червня, увечері запрацюють оновлені графіки відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як уточнили у компанії, нові графіки почнуть працювати з 19:00. Вони дозволять проходити піки навантажень для енергосистеми більш прогнозовано.
У ДТЕК зазначили, що тепер у графіках буде три категорії відключень:
Подивитися нові графіки можна на сайті ДТЕК або у Telegram-боті.
Нагадаємо, ситуація зі світлом в Україні продовжує залишатись складною на тлі нових атак росіян. Ворог останні кілька днів знову цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Через удари РФ графіки відключень світла у всіх регіонах України практично щодня діють з 00:00 до 24:00.
При цьому у Дніпропетровській області сьогодні вводили аварійні відключення світла.
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