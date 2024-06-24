У Дніпропетровській області оновлять графіки відключення світла: роз'яснення ДТЕК

Як уточнили у компанії, нові графіки почнуть працювати з 19:00. Вони дозволять проходити піки навантажень для енергосистеми більш прогнозовано.

У ДТЕК зазначили, що тепер у графіках буде три категорії відключень:

темно-сіра зона - це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона - відключення світла можливі;

біла зона - світло гарантовано є.

Подивитися нові графіки можна на сайті ДТЕК або у Telegram-боті.