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У Дніпропетровській області є руйнування внаслідок атаки РФ

Фото: у Дніпропетровській області зафіксовані руйнування після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакували Дніпропетровську область в ніч на 15 грудня. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

За його словами, пізно ввечері 14 грудня та сьогодні вранці у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони. Бійці Повітряного командування "Схід" знищили  над регіоном три російські "Шахеди".

Через російську атаку є пошкодження у приватному секторі у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач. 

 

t.me/dnipropetrovskaODA

 

Нічна атака дронів

В ніч на 15 грудня окупанти випустили по Україні 108 безпілотників. ППО працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Силам ППО вдалося збити 56 дронів, ще 49 безпілотників локаційно втрачені, три - повернулось у Росію.

Росіяни атакували "Шахедами" Миколаїв сьогодні, 15 грудня. За даними Миколаївської ОВА, пошкодження на об'єкті інфраструктури. Постраждали двоє працівників.

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Дніпропетровська областьВійна в УкраїніАтака дронів