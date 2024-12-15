У Дніпропетровській області є руйнування внаслідок атаки РФ

Росіяни атакували Дніпропетровську область в ніч на 15 грудня. Внаслідок атаки є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
За його словами, пізно ввечері 14 грудня та сьогодні вранці у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони. Бійці Повітряного командування "Схід" знищили над регіоном три російські "Шахеди".
Через російську атаку є пошкодження у приватному секторі у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.
t.me/dnipropetrovskaODA
В ніч на 15 грудня окупанти випустили по Україні 108 безпілотників. ППО працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Силам ППО вдалося збити 56 дронів, ще 49 безпілотників локаційно втрачені, три - повернулось у Росію.
Росіяни атакували "Шахедами" Миколаїв сьогодні, 15 грудня. За даними Миколаївської ОВА, пошкодження на об'єкті інфраструктури. Постраждали двоє працівників.
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