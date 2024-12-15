В Днепропетровской области есть разрушения в результате атаки РФ

По его словам, поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны. Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеды".

Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

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