В Днепропетровской области есть разрушения в результате атаки РФ

Россияне атаковали Днепропетровскую область в ночь на 15 декабря. В результате атаки есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
По его словам, поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны. Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеды".
Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
t.me/dnipropetrovskaODA
В ночь на 15 декабря оккупанты выпустили по Украине 108 беспилотников. ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Силам ПВО удалось сбить 56 дронов, еще 49 беспилотников локационно потеряны, три - вернулись в Россию.
Россияне атаковали "Шахедами" Николаев сегодня, 15 декабря. По данным Николаевской ОВА, есть повреждения на объекте инфраструктуры. Пострадали два работника.
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