RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Днепропетровской области есть разрушения в результате атаки РФ

Фото: в Днепропетровской области зафиксированы разрушения после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали Днепропетровскую область в ночь на 15 декабря. В результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

По его словам, поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны. Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеды".

Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

 

t.me/dnipropetrovskaODA

 

Ночная атака дронов

В ночь на 15 декабря оккупанты выпустили по Украине 108 беспилотников. ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Силам ПВО удалось сбить 56 дронов, еще 49 беспилотников локационно потеряны, три - вернулись в Россию.

Россияне атаковали "Шахедами" Николаев сегодня, 15 декабря. По данным Николаевской ОВА, есть повреждения на объекте инфраструктуры. Пострадали два работника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в УкраинеАтака дронов