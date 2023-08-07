У Дніпропетровській області через уламки ворожої ракети було поранено жінку

Росія продовжує завдавати обстрілів по території України. Цього разу в результаті збиття ракети у Дніпропетровській області постраждала жінка.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram .

За його словами, українським військовим в області за останню добу вдалось знищити два ворожих безпілотники та одну ракету.

Однак в результаті падіння уламків ракети у Дніпровському районі постраждала 34-річна жінка. Вона отримала садна, медики оцінюють її стан як задовільний.

Окрім цього окупанти завдали удару по Нікопольському районі. В результаті цього одна людина загинула і ще одна отримала поранення.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни майже щодня атакують Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби, а б'ють в основному по Нікопольському району.

Так, 3 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії - пошкоджено дві школи, а 31 липня окупанти завдали сім ударів по регіону.

Також в ніч на 4 серпня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області - відомо про двох поранених.

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