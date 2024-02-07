У Дніпропетровській області через російську атаку є руйнування та сталася пожежа
У Дніпропетровській області у Новомосковському районі через падіння уламків та влучання решти дронів-камікадзе типу "Шахед" зафіксовані руйнування на території комунального підприємства. Також сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Чиновник зазначив, що також були пошкоджені будівлі та автомобілі у населеному пункті Новомосковського району.
"Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два "шахеди" збили ПвК "Схід"", - розповів начальник ОВА.
За його словами, пожежу, що виникла внаслідок атаки, рятувальники оперативно загасили.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, у ніч проти середи в Україні у багатьох областях була повітряна тривога через запуск російськими загарбниками кількох груп ударних дронів типу "Шахед".
Яке повідомлялося, ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста в різних регіонах. На півдні країни працювали системи протиповітряної оборони по відбиттю атаки противника, передавали в Силах оборони.
Відбій тривог через "Шахеди" росіян в Україні було оголошено тільки о 02:40.
Вже вранці у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що війска РФ запустили у ніч проти 7 лютого по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких 12 збили силами та засобами ППО.
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