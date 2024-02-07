У Дніпропетровській області через російську атаку є руйнування та сталася пожежа

У Дніпропетровській області у Новомосковському районі через падіння уламків та влучання решти дронів-камікадзе типу "Шахед" зафіксовані руйнування на території комунального підприємства. Також сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака .

Чиновник зазначив, що також були пошкоджені будівлі та автомобілі у населеному пункті Новомосковського району.

"Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два "шахеди" збили ПвК "Схід"", - розповів начальник ОВА.

За його словами, пожежу, що виникла внаслідок атаки, рятувальники оперативно загасили.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч проти середи в Україні у багатьох областях була повітряна тривога через запуск російськими загарбниками кількох груп ударних дронів типу "Шахед".

Яке повідомлялося, ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста в різних регіонах. На півдні країни працювали системи протиповітряної оборони по відбиттю атаки противника, передавали в Силах оборони.

Відбій тривог через "Шахеди" росіян в Україні було оголошено тільки о 02:40.

Вже вранці у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що війска РФ запустили у ніч проти 7 лютого по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких 12 збили силами та засобами ППО.