За тиждень ДТЕК відновив світло у 102 тисячах домівок після ворожих атак

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло в оселі майже 102 тисяч родин у 128 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень минулого тижня було на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Попри вкрай важку ситуацію за минулий тиждень енергетикам вдалося відновити електропостачання в домівках 73,7 тисячі місцевих мешканців.

Водночас на Дніпропетровщині, особливо на півдні області, наближеному до зони бойових дій минулого тижня енергетикам також вдалося відновити низку пошкоджень мереж. У результаті світло повернулося в оселі 19,6 тисячі родин, постраждалих через ворожі атаки.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київщина. Тут за той же період ремонтні бригади відновили електропостачання для 8,2 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені після обстрілів.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова потрапили під ворожий обстріл під час роботи в Донецькій області.