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Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу: названі наслідки

Фото: Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські в ніч проти 24 грудня масово обстріляли райони Дніпропетровської області. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Для атаки на область росіяни застосували "Гради", "Урагани" та важку артилерію. Під удар потрапили три громади – Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська.

У Марганці пошкоджені гаражі, автомобільні промислового підприємства та майно садового товариства. В інших громадах розбито лінії електропередач. Наслідки обстрілу ще уточнюються.

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області вночі 24 грудня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти суботи, 24 грудня,ворог вдарив ракетами по передмісті Запоріжжя. Декілька з них потрапили до гімназії в одній із громад.

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