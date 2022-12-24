Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя: що відомо

В ніч на суботу, 24 грудня, ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені", - розповів він.