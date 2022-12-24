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Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя: що відомо

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Запоріжжя, Субота 24 грудня 2022 08:19
Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя: що відомо Фото: окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на суботу, 24 грудня, ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені", - розповів він.

Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя: що відомо

Як повідомлялось, у Запоріжжі вночі 24 грудня чули вибухи після сигналу повітряної тривоги.

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Запоріжжя
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