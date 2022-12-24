Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя: що відомо
Фото: окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя (ілюстрація/GettyImages)
В ніч на суботу, 24 грудня, ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені", - розповів він.
Як повідомлялось, у Запоріжжі вночі 24 грудня чули вибухи після сигналу повітряної тривоги.
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