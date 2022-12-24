Днепропетровская область вновь подверглась массированному обстрелу: названы последствия

Российские в ночь на 24 декабря массированно обстреляли районы Днепропетровской области. Враг выпустил по региону более 60 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Для атаки на область россияне применили "Грады", "Ураганы" и тяжелую артиллерию. Под удар попали три общины - Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская.

В Марганце повреждены гаражи, авто промышленного предприятия и имущество садового общества. В других общинах разбиты линии электропередач. Последствия обстрелов еще уточняются.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области ночью 24 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)