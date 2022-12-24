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Днепропетровская область вновь подверглась массированному обстрелу: названы последствия

Фото: Днепропетровская область вновь подверглась массированному обстрелу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские в ночь на 24 декабря массированно обстреляли районы Днепропетровской области. Враг выпустил по региону более 60 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Для атаки на область россияне применили "Грады", "Ураганы" и тяжелую артиллерию. Под удар попали три общины - Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская.

В Марганце повреждены гаражи, авто промышленного предприятия и имущество садового общества. В других общинах разбиты линии электропередач. Последствия обстрелов еще уточняются.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области ночью 24 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на субботу, 24 декабря, враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в одной из общин.

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