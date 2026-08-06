На Дніпропетровщині знайшли спосіб повернути воду в Марганець "якнайшвидше"

Роботи з ремонту магістрального водопроводу у Марганці продовжуються. Треба замінити сотні метрів труб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дінпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.
Чиновник запевнив, що роботи з ремонту магістрального водогону тривають безперервно. Централізоване водопостачання мешканцям Марганецької та навколишніх громад буде повернуто.
"Водночас впроваджуються альтернативні рішення, які дозволять повернути воду якнайшвидше", - пообіцяв Ганжа.
Для цього необхідно прокласти 250 метрів мережі.
"Труби вже доставили, їх готують до монтажу. До робіт залучені 7 аварійних бригад комунальних підприємств з різних куточків області", - уточнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що у Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області вже кілька днів поспіль відсутнє забезпечення питною водою через аварію на водогоні.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб.
Також повідомлялося, що кількаденна відсутність води у Марганці обернеться звільненням для відповідальної особи, пообіцяв президент України Володимир Зеленський.