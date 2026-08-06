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На Днепропетровщине нашли способ вернуть воду в Марганец "скорее"

20:54 06.08.2026 Чт
1 мин
Что нужно сделать для восстановления водоснабжения?
aimg Елена Бджола
Фото: ремонт магистрального водопровода в Марганце (t.me/dnipropetrovskaODA)

Работы по ремонту магистрального водопровода в Марганце продолжаются. Надо заменить сотни метров труб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

Восстановление водопровода в Марганце

Чиновник заверил, что работы по ремонту магистрального водопровода продолжаются непрерывно. Централизованное водоснабжение жителям Марганецкой и окрестных громад будет возвращено.

"В то же время внедряются альтернативные решения, которые позволят вернуть воду как можно быстрее", - пообещал Ганжа.

Для этого нужно проложить 250 метров сети.

"Трубы уже доставили, их готовят к монтажу. К работам привлечены 7 аварийных бригад коммунальных предприятий из разных уголков области", - уточнил он.

Авария в Марганце

Ранее РБК-Украина писало, что в Марганце и близлежащих громадах Днепропетровской области уже несколько дней подряд отсутствует обеспечение питьевой водой из-за аварии на водопроводе.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что это следствие аварии на магистральном водопроводе, а также неполной и своевременной реакции ответственных должностных лиц.

Также сообщалось, что отсутствие воды в Марганце обернется увольнением для ответственного лица, пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

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