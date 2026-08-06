На Днепропетровщине нашли способ вернуть воду в Марганец "скорее"

Восстановление водопровода в Марганце

Чиновник заверил, что работы по ремонту магистрального водопровода продолжаются непрерывно. Централизованное водоснабжение жителям Марганецкой и окрестных громад будет возвращено.

"В то же время внедряются альтернативные решения, которые позволят вернуть воду как можно быстрее", - пообещал Ганжа.

Для этого нужно проложить 250 метров сети.

"Трубы уже доставили, их готовят к монтажу. К работам привлечены 7 аварийных бригад коммунальных предприятий из разных уголков области", - уточнил он.

Авария в Марганце

Ранее РБК-Украина писало, что в Марганце и близлежащих громадах Днепропетровской области уже несколько дней подряд отсутствует обеспечение питьевой водой из-за аварии на водопроводе.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что это следствие аварии на магистральном водопроводе, а также неполной и своевременной реакции ответственных должностных лиц.