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На Дніпропетровщині знайшли спосіб повернути воду в Марганець "якнайшвидше"

20:54 06.08.2026 Чт
1 хв
Що треба зробити для відновлення водопостачання?
aimg Олена Бджола
На Дніпропетровщині знайшли спосіб повернути воду в Марганець "якнайшвидше" Фото: ремонт магістрального водопроводу у Марганці (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Роботи з ремонту магістрального водопроводу у Марганці продовжуються. Треба замінити сотні метрів труб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дінпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

Відновлення водопроводу у Марганці

Чиновник запевнив, що роботи з ремонту магістрального водогону тривають безперервно. Централізоване водопостачання мешканцям Марганецької та навколишніх громад буде повернуто.

"Водночас впроваджуються альтернативні рішення, які дозволять повернути воду якнайшвидше", - пообіцяв Ганжа.

Для цього необхідно прокласти 250 метрів мережі.

"Труби вже доставили, їх готують до монтажу. До робіт залучені 7 аварійних бригад комунальних підприємств з різних куточків області", - уточнив він.

Аварія у Марганці

Раніше РБК-Україна писало, що у Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області вже кілька днів поспіль відсутнє забезпечення питною водою через аварію на водогоні.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб.

Також повідомлялося, що кількаденна відсутність води у Марганці обернеться звільненням для відповідальної особи, пообіцяв президент України Володимир Зеленський.

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