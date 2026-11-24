У Дніпропетровській області у вівторок, 24 листопада, ввели екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Дніпропетровщина: за командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах діють екстрені відключення. Графіки не працюють", - розповіли енергетики.
Зазначається, що ситуація в області залишається важкою через пошкодження магістральних мереж.
"Енергетики вже повернули світло об’єктам критичної інфраструктури. Продовжуємо ремонти, щоб якнайшвидше повернути світло і в домівки мешканців", - підкреслили у компанії.
Ремонтні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги, але, попри це, енергетики роблять усе можливе.
Нагадаємо, в середу, 25 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки відключень світла через наслідки ударів РФ. Проте обмеження послаблять.
Зазначимо, окупанти використовують підлу тактику повторного обстрілу енергооб'єктів України під час їхнього ремонту після ударів.