На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів РФ пошкоджено дитсадок та троє постраждалих
Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині російськими військами постраждали три людини. Пошкоджено будинки та дитячий садок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Ввечері 28 лютого на Дніпропетровщині зафіксовані наслідки чергових обстрілів з боку російських окупантів. Ворожі атаки з застосуванням дронів-камікадзе та КАБів спричинили поранення трьох осіб.
Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони області, зокрема міста Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Постраждали двоє чоловіків віком 35 та 48 років, а також 84-річна жінка.
Усі потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів.
Серед пошкоджень від ворожих обстрілів - 13 приватних будинків, автомобіль та дитячий садочок. Слідчі продовжують роботу на місцях влучань, фіксуючи наслідки атак.
Атака на Україну
Нагадаємо, що 28 лютого ввечері російські загарбники знову завдали удару по Україні за допомогою дронів-камікадзе. У Харкові були зафіксовані "прильоти", що призвели до масованої атаки на місто, з влученнями в три райони. Внаслідок обстрілу постраждали семеро осіб.
Донеччина також стала мішенню для російських військ, які скинули 28 бомб, в результаті чого загинуло чотири людини, а 119 будинків зазнали пошкоджень.
Ніч на 1 березня принесла нові атаки - Росія випустила 154 дрони, більшість з яких були збиті силами ППО.