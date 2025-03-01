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В Днепропетровской области в результате обстрелов РФ поврежден детсад и трое пострадавших

Суббота 01 марта 2025 14:56
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В Днепропетровской области в результате обстрелов РФ поврежден детсад и трое пострадавших Фото: В результате обстрелов в Днепропетровской области поврежден детсад (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате обстрелов в Днепропетровской области российскими войсками пострадали три человека. Повреждены дома и детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Вечером 28 февраля в Днепропетровской области зафиксированы последствия очередных обстрелов со стороны российских оккупантов. Вражеские атаки с применением дронов-камикадзе и КАБов вызвали ранения трех человек.

Оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы области, в частности города Никополь, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады. Пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 48 лет, а также 84-летняя женщина.

Фото: Национальная полиция Украины

Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Среди повреждений от вражеских обстрелов - 13 частных домов, автомобиль и детский сад. Следователи продолжают работу на местах попаданий, фиксируя последствия атак.

Атака на Украину

Напомним, что 28 февраля вечером российские захватчики снова нанесли удар по Украине с помощью дронов-камикадзе. В Харькове были зафиксированы "прилеты", приведшие к массированной атаке на город, с попаданиями в три района. В результате обстрелов пострадали семь человек.

Донетчина также стала мишенью для российских войск, которые сбросили 28 бомб, в результате чего погибло четыре человека, а 119 домов получили повреждения.

Ночь на 1 марта принесла новые атаки - Россия выпустила 154 дрона, большинство из которых были сбиты силами ПВО.

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