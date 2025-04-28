На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію із деяких населених пунктів: деталі

З 25 квітня 2025 року в окремих селах Межівської громади Дніпропетровської області оголошено обов'язкову евакуацію для сімей з дітьми. Рішення прийнято за розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Евакуація стосується жителів сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка, які повинні покинути ці населені пункти примусово.

Процес евакуації буде організовано за попереднім погодженням дати та часу виїзду, з обов'язковою реєстрацією в збірному пункті у Межовій. Людям необхідно взяти з собою важливі документи, гроші, медикаменти, їжу та воду на кілька днів, а також теплий одяг і взуття.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефонами: (05630) 60428 та (066) 913 1345.