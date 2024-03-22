У ДніпроГЕС влучили вісім ракет, - Офіс генпрокурора

"Сьогодні відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення", - сказав він.

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет.

"Сьогодні Запоріжжя було під масованою атакою. Тільки в саму ГЕС влучили вісім разів, тобто вісім ракет потрапили у цей важливий для України об'єкт, який виконує не лише енергетичну складову, але й інші функції", - заявив Бєлоусов.

Він додав, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.

Більше про наслідки атаки на ДніпроГЕС та що відомо про станцію - дізнайтеся за посиланням.