У ДніпроГЕС влучили вісім ракет, - Офіс генпрокурора

У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова в ефірі телемарафону.
"Сьогодні відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення", - сказав він.
Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет.
"Сьогодні Запоріжжя було під масованою атакою. Тільки в саму ГЕС влучили вісім разів, тобто вісім ракет потрапили у цей важливий для України об'єкт, який виконує не лише енергетичну складову, але й інші функції", - заявив Бєлоусов.
Він додав, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.
Більше про наслідки атаки на ДніпроГЕС та що відомо про станцію - дізнайтеся за посиланням.
В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.
Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.
В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Аварійні відключення ввели у семи областях.
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