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"Дніпро" потрапив у Кубок Європи ФІБА після поразки в кваліфікації: як це можливо

Дніпро, Субота 28 вересня 2024 10:45
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"Дніпро" потрапив у Кубок Європи ФІБА після поразки в кваліфікації: як це можливо Фото: Дніпровці несподівано отримали місце в "основі" єврокубка (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольний "Дніпро" продовжить виступи на європейській арені в основному раунді Кубка Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Чемпіон України став лакі-лузером кваліфікаційного раунду. Разом із бельгійським "Шарлеруа" та словацькою "Прєвідзою" вітчизняний баскетбольний гранд таки гратиме на груповому етапі.

"Дніпро" потрапив в основний раунд завдяки непоганій різниці набраних і пропущених очок у протистоянні з румунською "Констанцою" (-11). Команда Володимира Коваля змагатиметься в групі D Кубка Європи ФІБА. Там її суперниками стануть польський "Анвіл Влоцлавек", італійський "Сассарі" та лісабонський "Спортінг".

Перший матч "Дніпро" гратиме на виїзді – проти "Анвіла" 9 жовтня. Натомість 16 жовтня підопічні Коваля приймуть "Спортінг". Домівкою українського гранда стане латвійська Єлгава.

Головним викликом "Дніпра" наразі залишається логістика. На відміну від слобожанського "Прометея" і київського "Будівельника" в попередні сезони, клуб не створив двох команд – для національної першості та єврокубків. Тепер чемпіонам України доведеться більше подорожувати, ніж тренуватися.

До слова, раніше БІПА знялася з української Суперліги перед стартом сезону.

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