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Баскетбольна Суперліга втратила чергову команду перед стартом сезону

Одеса, Четвер 19 вересня 2024 15:58
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Баскетбольна Суперліга втратила чергову команду перед стартом сезону Фото: БІПА вирішила не змагатися в Суперлізі (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Одеська БІПА не виступатиме в прийдешньому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Одеський клуб надіслав профільній федерації лист, у якому проінформував про зняття з першості. Причина – брак фінансування.

БІПА відмовилася від участі в Суперлізі 2024/25 через неможливість забезпечити достатній рівень вливань. Натомість клуб попросив ФБУ дозволити заявити команди на змагання у Вищій та Першій лігах у прийдешньому сезоні. Якщо федерація піде назустріч, то основна команда стане восьмим учасником Вищої ліги.

Після зняття БІПи в баскетбольній Суперлізі залишилося 8 команд. Раніше з турніру вибули львівська "Політехніка-Галичина" та слобожанський "Прометей". Новий сезон змагань розпочнеться 2 жовтня.

Що відомо про сезон 2024/25 Суперліги

Виконком ФБУ нещодавно затвердив регламент змагань прийдешнього сезону. Турнір складатиметься з двох етапів.

На першому етапі команди зіграють 4 кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому ж вісімка команд визначить чемпіона України в плей-офф. У новому сезоні кожна команда Суперліги прийматиме суперників на домашньому майданчику.

Учасниками змагань залишаються "Дніпро", "Рівне", "Київ-Баскет", "Черкаські Мавпи", "Запоріжжя", івано-франківська "Прикарпаття-Говерла", "Старий Луцьк" і криворізький "Кривбас". Перші бабли відбудуться в Києві та Запоріжжі.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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