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"Днепр" попал в Кубок Европы ФИБА после поражения в квалификации: как это возможно

Днепр, Суббота 28 сентября 2024 10:45
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"Днепр" попал в Кубок Европы ФИБА после поражения в квалификации: как это возможно Фото: Днепровцы неожиданно получили место в "основе" еврокубка (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный "Днепр" продолжит выступления на европейской арене в основном раунде Кубка Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпион Украины стал лаки-лузером квалификационного раунда. Вместе с бельгийским "Шарлеруа" и словацкой "Превидзой" отечественный баскетбольный гранд сыграет на групповом этапе.

"Днепр" попал в основной раунд благодаря неплохой разнице набранных и пропущенных очков в противостоянии с румынской "Констанцей" (-11). Команда Владимира Коваля будет соревноваться в группе D Кубка Европы ФИБА. Там ее соперниками станут польский "Анвил Влоцлавек", итальянский "Сассари" и лиссабонский "Спортинг".

Первый матч "Днепр" сыграет на выезде – против "Анвила" 9 октября. 16 октября подопечные Коваля примут "Спортинг". Домом украинского гранда станет латвийская Елгава.

Главным вызовом "Днепра" остается логистика. В отличие от слобожанского "Прометея" и киевского "Строителя" в предыдущие сезоны клуб не создал двух команд – для национального первенства и еврокубков. Теперь чемпионам Украины придется больше путешествовать, чем тренироваться.

К слову, ранее БИПА снялась с украинской Суперлиги перед стартом сезона.

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