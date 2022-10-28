Дніпро передав військовим чергову партію оснащення

На замовлення бійців було придбано понад сотню одиниць ноутбуків, планшетів і стаціонарних комп’ютерів.

Більш об’ємні речі, як-то генератори, кондиціонери і деякі меблі, армійці забиратимуть зі складів.

Зі свого боку міський голова Дніпра Борис Філатов подякував бійцям і всім дніпрянам, хто підтримує ЗСУ, допомагає волонтерам і продовжує працювати на благо рідного міста.

"Усе, що хлопці у нас замовляли, ми все придбали коштом місцевого бюджету - на суму десь 12 млн грн. І щоразу, коли ми це передаємо, я кажу: давайте допомагати Збройним силам. Разом до Перемоги", - сказав Філатов.