Дніпро передав військовим чергову партію оснащення

Мерія Дніпра передала до майже десятка різних частин і підрозділів ЗСУ чергову велику партію оснащення. Від генераторів до програмного забезпечення і карт пам’яті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
На замовлення бійців було придбано понад сотню одиниць ноутбуків, планшетів і стаціонарних комп’ютерів.
Більш об’ємні речі, як-то генератори, кондиціонери і деякі меблі, армійці забиратимуть зі складів.
Зі свого боку міський голова Дніпра Борис Філатов подякував бійцям і всім дніпрянам, хто підтримує ЗСУ, допомагає волонтерам і продовжує працювати на благо рідного міста.
"Усе, що хлопці у нас замовляли, ми все придбали коштом місцевого бюджету - на суму десь 12 млн грн. І щоразу, коли ми це передаємо, я кажу: давайте допомагати Збройним силам. Разом до Перемоги", - сказав Філатов.
Нагадуємо, що раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 25 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що уламок ракети потрапив до АЗС, внаслідок чого виникла пожежа. Станом на вчора було відомо про двох загиблих і трьох постраждалих, серед яких вагітна жінка.