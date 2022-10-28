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Днепр передал военным очередную партию оснащения

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэрия Днепра передала почти десятку разных частей и подразделений ВСУ очередную крупную партию оснащения. От генераторов к программному обеспечению и картам памяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По заказу бойцов было приобретено более сотни единиц ноутбуков, планшетов и стационарных компьютеров.

Более объемные вещи, как генераторы, кондиционеры и некоторая мебель, армейцы будут убирать из складов.

Со своей стороны городской голова Днепра Борис Филатов поблагодарил бойцов и всех днепрян, кто поддерживает ВСУ, помогает волонтерам и продолжает работать на благо родного города.

"Все, что ребята у нас заказывали, мы все приобрели за счет местного бюджета - на сумму где-то 12 млн грн. И всякий раз, когда мы это передаем, я говорю: давайте помогать Вооруженным силам. Вместе к победе", - сказал Филатов.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о том, что25 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги . Позже стало известно, что обломок ракеты попал в АЗС, в результате чего возник пожар. По состоянию на вчера было известно о двух погибших и трех пострадавших, среди которых беременная женщина.

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ДнипроБорис Филатов