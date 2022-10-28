Днепр передал военным очередную партию оснащения

По заказу бойцов было приобретено более сотни единиц ноутбуков, планшетов и стационарных компьютеров.

Более объемные вещи, как генераторы, кондиционеры и некоторая мебель, армейцы будут убирать из складов.

Со своей стороны городской голова Днепра Борис Филатов поблагодарил бойцов и всех днепрян, кто поддерживает ВСУ, помогает волонтерам и продолжает работать на благо родного города.

"Все, что ребята у нас заказывали, мы все приобрели за счет местного бюджета - на сумму где-то 12 млн грн. И всякий раз, когда мы это передаем, я говорю: давайте помогать Вооруженным силам. Вместе к победе", - сказал Филатов.