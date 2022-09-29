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Дніпро передав чергову партію оснащення українським захисникам

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Четвер 29 вересня 2022 22:31
Дніпро передав чергову партію оснащення українським захисникам Фото: Дніпро передав чергову партію оснащення українським захисникам (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Дніпро передав підрозділам ЗСУ і Нацгвардії 120 ноутбуків та планшетів зі спеціалізованим програмним забезпеченням, а також ще кількасот одиниць комп’ютерного обладнання і джерела безперебійного живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Також бійці отримали і чергову партію квадрокоптерів та антен посилення зв’язку радіостанцій.

Усю техніку, яку придбали коштом міського бюджету, обирали за побажаннями самих військових.

Загалом за понад сім місяців війни Дніпро передав на фронт близько 600 легковиків і вантажівок, а також десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування.

Зі свого боку, міський голова Дніпра Борис Філатов вкотре наголосив - місто допомагатиме і надалі.

"Це багатий спектр різного обладнання. Всілякі пристрої, які хлопці використовуватимуть на фронті. І, як завжди, ми передаємо дрони. Прошу всіх допомагати фронту, ЗСУ, донатити на благодійні фонди. Разом до перемоги", - сказав Філатов.

Дніпро передав чергову партію оснащення українським захисникам

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