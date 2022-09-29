ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Днепр передал очередную партию оснащения украинским защитникам

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 22:31
Днепр передал очередную партию оснащения украинским защитникам Фото: Днепр передал очередную партию оснащения украинским защитникам (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Днепр передал подразделениям ВСУ и Нацгвардии 120 ноутбуков и планшетов со специализированным программным обеспечением, а также еще несколько сот единиц компьютерного оборудования и источника бесперебойного питания.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

Также бойцы получили и очередную партию квадрокоптеров и антенн усиления связи радиостанций.

Всю технику, которую приобрели за счет городского бюджета, выбирали по пожеланиям самих военных.

Всего за семь месяцев войны Днепр передал на фронт около 600 легковушек и грузовиков, а также десятки дронов, сотни радиостанций и многое другое оборудование.

Со своей стороны, городской голова Днепра Борис Филатов в очередной раз подчеркнул - город будет помогать и дальше.

"Это богатый спектр разного оборудования. Всевозможные устройства, которые ребята будут использовать на фронте. И, как всегда, мы передаем дроны. Прошу всех помогать фронту, ВСУ, донатить на благотворительные фонды. Итого до победы", - сказал Филатов.

Днепр передал очередную партию оснащения украинским защитникам

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Днепр
NEWS
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана