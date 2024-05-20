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Дніпро передало Силам оборони майже тисячу дронів та квадроцикли, - Філатов

Фото: Дніпро передало Силам оборони майже тисячу дронів та квадроцикли (dniprorada.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Цього тижня Дніпро доправив на Харківський напрямок та схід близько тисячі дронів та квадроцикли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

"Чергова і дуже потужна партія допомоги нашим військовим. Це майже тисяча дронів. Серед них майже 900 - FPV, і решта - "мавіки". І також 85 квадроциклів, які ми надаємо нашим Силам оборони під чергове замовлення від хлопців. Зараз, у час, коли ситуація на фронті дуже загострилась, усе це поїде на Харківський напрямок та на схід", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов. 

Він також наголосив, що місто і надалі допомагатиме Збройним силам України.

Наступ на Харківську область

З початку травня у Харківській області спостерігається активізація російських військ. Окупанти розпочали наступні дії, зосередивши зусилля на захопленні прикордонного міста Вовчанськ та просуванні у бік Харкова.

Генштаб ЗСУ України повідомляє, що російська армія веде активні бої з метою потіснити українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.

За словами президента України Володимира Зеленського, цей наступ з боку РФ має виключно пропагандистський характер. Керівництво країни-агресора прагне продемонструвати Заходу, що Москва нібито зберігає контроль над ходом війни в Україні.

Зеленський підкреслив, що подібні дії окупантів спрямовані на те, щоб вплинути на лідерів західних країн та змусити їх піти на певні поступки.

Детальніше про те, що відбувається в Харківській області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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