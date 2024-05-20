Дніпро передало Силам оборони майже тисячу дронів та квадроцикли, - Філатов

Наступ на Харківську область

З початку травня у Харківській області спостерігається активізація російських військ. Окупанти розпочали наступні дії, зосередивши зусилля на захопленні прикордонного міста Вовчанськ та просуванні у бік Харкова.

Генштаб ЗСУ України повідомляє, що російська армія веде активні бої з метою потіснити українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.

За словами президента України Володимира Зеленського, цей наступ з боку РФ має виключно пропагандистський характер. Керівництво країни-агресора прагне продемонструвати Заходу, що Москва нібито зберігає контроль над ходом війни в Україні.

Зеленський підкреслив, що подібні дії окупантів спрямовані на те, щоб вплинути на лідерів західних країн та змусити їх піти на певні поступки.

Детальніше про те, що відбувається в Харківській області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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