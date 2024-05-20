Днепр передал Силам обороны почти тысячу дронов и квадроциклы, - Филатов

Наступление на Харьковскую область

С начала мая в Харьковской области наблюдается активизация русских войск. Оккупанты начали следующие действия, сосредоточив усилия на захвате приграничного города Волчанск и продвижении в сторону Харькова.

Генштаб ВСУ Украины сообщает, что российская армия ведет активные бои с целью потеснить украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это наступление со стороны РФ носит исключительно пропагандистский характер. Руководство страны-агрессора стремится продемонстрировать Западу, что Москва якобы сохраняет контроль над ходом войны в Украине.

Зеленский подчеркнул, что подобные действия оккупантов направлены на то, чтобы повлиять на лидеров западных стран и заставить их пойти на определенные уступки.

Детальнее о том, что происходит в Харьковской области, - читайте в материале РБК-Украина.

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