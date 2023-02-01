UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпро передало чергову партію техніки бійцям на передовій

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Місто Дніпро передала чергову партію техніки бійцям на передовій. Усе найнеобхідніше купують за запитами оборонців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, місто і надалі робитиме все необхідне для підтримки українських захисників.

"Ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам. Сьогодні видали оборонцям те, що конче потрібно на фронті. Ще раз і ще раз я кажу: допомагайте нашим ЗСУ, славетній ТрО, нашим оборонцям, нашим захисникам", - сказав Філатов.

Захисникам на передову доправили 25 радіостанцій з комплектованням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування.

Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроЗбройні сили України