Дніпро передало чергову партію техніки бійцям на передовій

Місто Дніпро передала чергову партію техніки бійцям на передовій. Усе найнеобхідніше купують за запитами оборонців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
За словами Філатова, місто і надалі робитиме все необхідне для підтримки українських захисників.
"Ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам. Сьогодні видали оборонцям те, що конче потрібно на фронті. Ще раз і ще раз я кажу: допомагайте нашим ЗСУ, славетній ТрО, нашим оборонцям, нашим захисникам", - сказав Філатов.
Захисникам на передову доправили 25 радіостанцій з комплектованням, майже десяток дронів та інше технічне устаткування.
Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.
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