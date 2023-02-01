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Днепр передало очередную партию техники бойцам на передовой

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Город Днепр передал очередную партию техники бойцам на передовой. Все необходимо покупают по запросам защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам Филатова, город и дальше будет делать все необходимое для поддержки украинских защитников.

"Мы продолжаем помогать нашим Вооруженным силам. Сегодня выдали защитникам то, что очень нужно на фронте. Еще раз и еще раз я говорю: помогайте нашим ВСУ, славной ТрО, нашим защитникам, нашим защитникам", - сказал Филатов.

Защитникам на передовую доставили 25 радиостанций с комплектованием, около десятка дронов и другое техническое оборудование.

Как сообщалось, ВСУ за сутки ликвидировали еще 920 кафиров и несколько десятков единиц техники врага. Всего с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 128 420 солдат.

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