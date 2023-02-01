Днепр передало очередную партию техники бойцам на передовой

По словам Филатова, город и дальше будет делать все необходимое для поддержки украинских защитников.

"Мы продолжаем помогать нашим Вооруженным силам. Сегодня выдали защитникам то, что очень нужно на фронте. Еще раз и еще раз я говорю: помогайте нашим ВСУ, славной ТрО, нашим защитникам, нашим защитникам", - сказал Филатов.

Защитникам на передовую доставили 25 радиостанций с комплектованием, около десятка дронов и другое техническое оборудование.