"Дніпро" отримав особливий календар матчів Кубка Європи ФІБА

Чемпіон України вимушено гратиме всі матчі на виїзді. Окрім того, ФІБА перепланувала календар, щоб дніпровці провели поєдинки квартету впродовж жовтня.

Менеджмент "Дніпра" відмовився від ідеї приймати суперників у латвійській Єлгаві. Натомість єдиний представник України в єврокубках гратиме на майданчиках суперників. Перший матч – проти "Анвіла" 9 жовтня.

Після поєдинку проти польського колективу поїде двічі зустрінеться з лісабонським "Спортінгом" (16 і 18 жовтня) та італійським "Сассарі" (22 і 24 жовтня). Потім підопічні Володимира Коваля повернуться до Польщі. Там 30 жовтня вони закриють груповий етап другим побаченням із "Анвілом".

Решта команд квартету D завершить основну сітку змагань в листопаді. "Дніпро" зосередиться на Кубку Європи ФІБА, оскільки Федерація баскетболу України вирішила перенести матчі Суперліги за участі чемпіона. У груповий етап євротурніру дніпровці потрапили в статусі "лакі-лузера" кваліфікації.